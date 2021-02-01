Эксперт оценил влияние пандемии на рынок труда в России

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Кандидат экономических наук Денис Каминский оценил влияние пандемии на рынок труда в России.
Эксперт оценил влияние пандемии на рынок труда в России
  • РИА Новости

«Пандемия, конечно, повлияла на рынок труда. Часть отраслей — туризм, гостиничный бизнес — просто прекратили нанимать. Если вы возьмёте сферу обслуживания, то закрываются кафе, рестораны, бары», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, сфера IT, напротив, сохраняет статус перспективного направления.

«Если, например, сегодня выйдет на рынок в десять раз больше программистов, чем есть сейчас, то они все будут в один день трудоустроены», — считает эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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