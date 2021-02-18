Глава ЦБ предложила расширить критерии льготной ипотеки молодым семьям

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей.

«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке», — цитирует её ТАСС.

Набиуллина также призвала поддержать программы льготной ипотеки в регионах, где строителям не так выгодно реализовывать новые проекты.

В целом, по её словам, необходимо сделать программу льготной ипотеки «более таргетированной» для повышения доступности жилья и отсутствия «перегрева» на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей.

В Кремле уточнили, что решение о продлении программы льготной ипотеки пока не принято, правительству поручено оценить возможность и целесообразность дальнейшей реализации данной меры.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.