Глава ЦБ предложила расширить критерии льготной ипотеки молодым семьям

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей.
Глава ЦБ предложила расширить критерии льготной ипотеки молодым семьям
  • © РИА Новости / Пресс-служба Банка России

«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке», — цитирует её ТАСС.

Набиуллина также призвала поддержать программы льготной ипотеки в регионах, где строителям не так выгодно реализовывать новые проекты.

В целом, по её словам, необходимо сделать программу льготной ипотеки «более таргетированной» для повышения доступности жилья и отсутствия «перегрева» на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей.

В Кремле уточнили, что решение о продлении программы льготной ипотеки пока не принято, правительству поручено оценить возможность и целесообразность дальнейшей реализации данной меры.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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