В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Копия письма на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома
  • © РИА Новости

В своём обращении депутат отметил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, поставленных президентом России. В настоящее время в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет и есть ребёнок не старше 19 лет.

Однако наличие одной-единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не является достаточным, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке или стимулировать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации», — говорится в тексте обращения.

Для граждан, которые хотят построить частный дом именно в сельской местности, в настоящее время действует программа «Сельская ипотека», позволяющая взять кредит со ставкой 3%.

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