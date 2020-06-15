Финансирование «Сельской ипотеки» увеличат на 2 млрд рублей

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что для выдачи льготных кредитов со ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 млрд рублей.

По её словам, программа «Сельская ипотека» позволит обеспечить комфортным жильём более 45 тыс. семей.

Как передаёт газета «Известия», программа комплексного развития сельских территорий, реализуемая Минсельхозом, направлена на создание комфортной среды на селе, привлечение граждан на эти территории и повышение их уровня жизни.

«Сельская ипотека» реализуется с начала этого года, но уже зарекомендовала себя как один из самых востребованных и успешных проектов в сфере ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам приобрести готовые, строящиеся дома или самим построить объект ИЖС по лучшим кредитным условиям с максимально низкой ставкой», — отметила вице-премьер.

Абрамченко добавила, что в связи с высокой востребованностью программы финансирование проекта решили увеличить втрое: на «Сельскую ипотеку» выделят ещё 2 млрд рублей. При этом объём кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

Ранее эксперт Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%.