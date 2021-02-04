В Госдуме предложили собрать данные обо всех строящихся частных домах

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Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил использовать инструменты, зарекомендовавшие себя в многоквартирном строительстве, для развития ипотеки на индивидуальное жильё.
В Госдуме предложили собрать данные обо всех строящихся частных домах
  • РИА Новости

«Те инструменты, которые были и развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: использование эскроу-счетов, проектное финансирование», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, уже два года работает единая информационная система жилищного строительства, где есть данные обо всех стройках, проектах многоквартирных домов.

«Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья», — сказал Николаев.

Внесение сведений о частных домах в единую систему жилищного строительства позволит видеть данные о застройщике, ценах по каждому дому, что упростит для банка оценку залогового имущества, а также принятие решения о кредитовании строительства дома.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.

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