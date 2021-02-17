Диетолог рассказала, как готовить полезную еду

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как готовить полезную еду.

«Когда вы готовите еду дома, вы питаетесь более правильными продуктами, получается более здоровое питание само по себе, меньше переедаете, потому что получается лучше контролировать питание. Вы видите, что положили, сколько насыпали и что вы едите», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, домашняя еда может быть и вредной. Как считает эксперт, нужно отказаться от желания накормить впрок, побольше приготовить.

Потенциально опасными для здоровья Макиша назвала пирожки, белые булочки, всё, что содержит сахар и белую муку.

«Надо просто использовать не очень жирное мясо, рыбу, цельнозерновые крупы, больше овощей и готовить из этого, а что именно вы будете делать, солянку или холодец, это уже неважно. Мы должны взять здоровую продуктовую корзину для приготовления домашних блюд, и вот из этого можно готовить всё, что вы любите», — пояснила эксперт.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.