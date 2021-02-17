Эксперт рассказала о формировании иммунитета после вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о формировании иммунитета после вакцинации от COVID-19.
Эксперт рассказала о формировании иммунитета после вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

В беседе с НТВ она заявила, что любой показатель выше нормы свидетельствует о том, что у пациента сформировался иммунитет.

«Если говорить о том методе, который мы применяем для выработки вакцинального иммунитета — полуколичественный так называемый метод, — то всё, что больше, чем 1,1, уже говорит о том, что есть антитела», — отметила она.

Как пояснила Драпкина, если человек заболеет коронавирусом после прививки, то вакцина защитит от тяжёлого течения болезни.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить