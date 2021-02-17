Эксперт рассказала о формировании иммунитета после вакцинации от COVID-19

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о формировании иммунитета после вакцинации от COVID-19.

В беседе с НТВ она заявила, что любой показатель выше нормы свидетельствует о том, что у пациента сформировался иммунитет.

«Если говорить о том методе, который мы применяем для выработки вакцинального иммунитета — полуколичественный так называемый метод, — то всё, что больше, чем 1,1, уже говорит о том, что есть антитела», — отметила она.

Как пояснила Драпкина, если человек заболеет коронавирусом после прививки, то вакцина защитит от тяжёлого течения болезни.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.