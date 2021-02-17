Врач отметил риск тяжёлого повторного течения COVID-19 у болевших бессимптомно

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Переболевшие коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме в случае повторного заболевания могут переносить его тяжелее, считает врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
Врач отметил риск тяжёлого повторного течения COVID-19 у болевших бессимптомно
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Люди, которые переболели в лёгкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжёлая», — цитирует его в эфире телеканала «Москва 24» ТАСС.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук, профессор Арег Тотолян, академик РАН директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, главный аллерголог-иммунолог Комитета по здравоохранению, оценил влияние тяжести заболевания COVID-19 на формирование иммунитета.

Иммунолог Татьяна Королёва, в свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» дала советы тем, кто подозревает у себя бессимптомный COVID-19.

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