Врач отметил риск тяжёлого повторного течения COVID-19 у болевших бессимптомно
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Люди, которые переболели в лёгкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжёлая», — цитирует его в эфире телеканала «Москва 24» ТАСС.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук, профессор Арег Тотолян, академик РАН директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, главный аллерголог-иммунолог Комитета по здравоохранению, оценил влияние тяжести заболевания COVID-19 на формирование иммунитета.
Иммунолог Татьяна Королёва, в свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» дала советы тем, кто подозревает у себя бессимптомный COVID-19.