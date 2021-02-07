Иммунолог дала советы тем, кто подозревает у себя бессимптомный COVID-19

Иммунолог Татьяна Королёва дала советы тем, кто подозревает у себя бессимптомный COVID-19.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что прежде всего нужно сдать тест на антитела.

В случае положительного результата следует обратиться к медикам и провести полное обследование.

«Также я советую сдать анализы на уровень витаминов и полный биохимический анализ крови, чтобы по показателям проверить, есть ли отклонения. При этом отмечу, что последствия могут быть и через пять — десять лет, сложно сказать, поскольку точных данных пока нет», — сказала Королёва.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.