Эксперт оценил влияние тяжести заболевания COVID-19 на формирование иммунитета

Иммунолог доктор медицинских наук, профессор, академик РАН директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, главный аллерголог-иммунолог Комитета по здравоохранению Арег Тотолян оценил влияние тяжести заболевания COVID-19 на формирование иммунитета.

«Даже при бессимптомном течении заболевания уровень антител может быть очень большой. Совсем необязательно тяжело болеть, чтобы приобрести хороший уровень гуморального иммунитета», — заявил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, бывают случаи, когда при тяжёлом течении болезни антитела не вырабатываются.

Тотолян также выразил мнение, что нельзя сказать, что естественный иммунитет эффективнее поствакцинального, как считалось всегда.

«Например, если взять корь, то после перенесённого заболевания иммунитет более стойкий, именно по этой причине показана ревакцинация в случае кори. В отношении COVID-19 я совсем не уверен, что это правило корректно, и не удивлюсь, если нам придётся его пересматривать», — сказал он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.