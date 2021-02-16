Эксперт рассказала, как восстановиться после COVID-19

Начальник Центра реабилитации ЦКБ с поликлиникой управделами президента России, завкафедрой физической и реабилитационной медицины Центральной государственной медицинской академии управделами президента России, профессор, доктор медицинских наук Елена Гусакова рассказала, как восстановиться после COVID-19.

В беседе с kp.ru она заявила, что к реабилитации целесообразно приступать в самом начале заболевания — тем меньше будет риск возможных осложнений.

Как отметила Гусакова, одной уникальной технологии нет, по-настоящему эффективна только комплексная реабилитация.

«Как правило, в комплекс входят дыхательная гимнастика, в том числе с применением дыхательных тренажёров, упражнения для укрепления дыхательных мышц, верхнего плечевого пояса и нижних конечностей, массаж, психо- и диетотерапия, физиотерапия, включая ингаляции, электро- и магнитотерапия, вибротерапия, гипербарическая оксигенация, сухие углекислые ванны, рефлексотерапия», — сказала эксперт.

По её словам, в России большой опыт санаторно-курортного лечения пациентов с болезнями органов дыхания.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.