Медведев выступил за упрощённый порядок привлечения мигрантов в Россию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать упрощённый порядок привлечения трудовых мигрантов в страну на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

«Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных областях экономики. Это касается сельского хозяйства, стройки, жилищно-коммунального сектора... Нужно проработать вопрос о введении упрощённых порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в этих сферах», — приводит ТАСС его слова на совещании по совершенствованию миграционной политики России.

Ранее в Кремле заявили об активном обсуждении в правительстве темы упрощения въезда мигрантов в Россию.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки.