В России прорабатывают вопрос привлечения мигрантов в отечественный агропром

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос привлечения иностранных рабочих к проведению сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.
В России прорабатывают вопрос привлечения мигрантов в отечественный агропром
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом пишет РБК.

Как отмечается, с просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в российский агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

В пресс-службе Минсельхоза РБК уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки.

В декабре Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Они направлены на рассмотрение в правительство.

При этом въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

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