В России могут упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов на стройки

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки.
В России могут упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов на стройки
  • © РИА Новости / Виталий Невар

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

«Правительству России совместно с комиссией Государственного совета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учётом ранее данных поручений: ... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами России, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в поручении.

14 декабря сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Они направлены на рассмотрение в правительство.

При этом въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

Предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до въезда в Россию.

Ранее сообщалось, что в III квартале заметно выросло количество вакансий в сфере строительства.

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