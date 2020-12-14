Минстрой предложил упростить въезд мигрантов для работы на стройках
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- РИА Новости
«Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов Федерации», — говорится в сообщении.
При этом въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.
Предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию.
Как отметили в Минстрое, по состоянию на 1 декабря в 50 российских регионах есть нехватка мигрантов на стройплощадках.
Ранее сообщалось, что в III квартале заметно выросло количество вакансий в сфере строительства.