Минстрой предложил упростить въезд мигрантов для работы на стройках

Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Они направлены на рассмотрение в правительство, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов Федерации», — говорится в сообщении.

При этом въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

Предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию.

Как отметили в Минстрое, по состоянию на 1 декабря в 50 российских регионах есть нехватка мигрантов на стройплощадках.

Ранее сообщалось, что в III квартале заметно выросло количество вакансий в сфере строительства.