В Кремле оценили необходимость упрощения въезда мигрантов

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Тема упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопрос актуален не только для агропромышленного комплекса, но и для строительной отрасли.

«Поэтому — да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — сказал представитель Кремля.

Ранее РБК писало, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос привлечения иностранных рабочих к проведению сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.

В январе российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки.

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