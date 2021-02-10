В Кремле оценили необходимость упрощения въезда мигрантов
Он отметил, что вопрос актуален не только для агропромышленного комплекса, но и для строительной отрасли.
«Поэтому — да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — сказал представитель Кремля.
Ранее РБК писало, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос привлечения иностранных рабочих к проведению сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.
В январе российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки.