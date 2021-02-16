В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего в республике зарегистрировали 27 195 заболевших, выздоровели 23 808.

К настоящему времени в регионе прививку от коронавируса сделали 16 374 человека, из них 2960 получили второй компонент.

Также стало известно, что в Приморском крае за последние 24 часа выявили 119 случаев COVID-19. Всего заболел 39 131 человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Выздоровели 319 пациентов, всего выписанных — 31 994.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.