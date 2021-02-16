В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Удмуртии выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего в республике зарегистрировали 27 195 заболевших, выздоровели 23 808.

К настоящему времени в регионе прививку от коронавируса сделали 16 374 человека, из них 2960 получили второй компонент.

Также стало известно, что в Приморском крае за последние 24 часа выявили 119 случаев COVID-19. Всего заболел 39 131 человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Выздоровели 319 пациентов, всего выписанных — 31 994.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить