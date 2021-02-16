В московских поликлиниках появится новый сервис для сбора данных о пациентах

В столичных поликлиниках появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приёмом и загружать данные в ЕМИАС.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Таким образом, врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению. Важно, что непосредственно на приёме медик сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациент в свободной форме может сообщить о своих жалобах в специальном опроснике перед приёмом, а затем ответить на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы.

Как ранее сообщала газета «Реальное время», в нескольких больницах Татарстана внедрили систему на базе ИИ для исследований КТ на коронавирус.