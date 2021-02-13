Нутрициолог назвала самые вредные диеты

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с RT о самых популярных диетах и о том вреде, который они могут нанести здоровью.

«Какая бы ни была диета, это всё-таки специфическое питание, и перед тем, как садиться на ту или иную диету, человек должен в точности понимать, что у него в организме: хотя бы сдать анализы, сходить к терапевту. Есть ли какие-то воспалительные процессы, возможно, какие-то хронические заболевания ЖКТ — это тоже противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-то конкретных диетах», — рассказала она.

По словам Писаревой, сейчас очень популярны разные схемы голодания.

«Самостоятельно нашли в интернете и начинают использовать. Многим людям с заболеваниями ЖКТ нельзя в принципе голодать длительное время. Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать ещё большее количество килограммов», — пояснила эксперт.

Кроме того, подчеркнула специалист, опасны монодиеты.

«Например, гречневая диета или кефирная. Это тоже очень плохо, потому что во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало. Дня два он поест один и тот же продукт, потом он ему наскучивает. Эти диеты очень низкокалорийные», — отметила диетолог.

Писарева также упомянула о вреде детокс-диет с использованием только соков или смузи.

«Также мне очень не нравятся детокс-диеты, когда употребляют только смузи, заказывают различные шоты и смешивают пять-шесть различных овощей и фруктов между собой. Некоторые просто несовместимы, и в день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой. В кишечник попадает всё фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идёт атрофия кишечника», — добавила она.

Кроме того, по словам эксперта, нужно учитывать и индивидуальную непереносимость какого-либо фрукта или овоща.

«Можно вводить в свой рацион смузи, но не так часто. То же самое я хочу сказать про свежевыжатые соки — многие садятся на такую диету... Очень сильно повышается кислотность, особенно от апельсинового сока», — заключила она.

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