Опрос показал, как часто школьники пользуются решебниками

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Ксения Калинкина
В ходе опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, российские школьники рассказали, как часто им приходится обращаться за помощью к сборникам готовых решений домашних заданий (ГДЗ). Результаты исследования, в котором приняли участие 1,5 тыс. учащихся, есть в распоряжении RT.
Опрос показал, как часто школьники пользуются решебниками
  • РИА Новости

Как показал опрос, 10% школьников пользуются готовыми домашними заданиями «очень часто» — более 30 раз за четверть.

Ещё 18% респондентов признались, что списывают домашнее задание чуть реже — от десяти до 30 раз за тот же период.

«Редко» — от одного до пяти раз в течение учебной четверти — за помощью к ГДЗ обращаются лишь 20% учеников, в то время как 24% пользуются решебниками «иногда» — от пяти до десяти раз.

Лишь 7% школьников заявили, что при выполнении домашнего задания вовсе не используют ГДЗ. При этом 6% учащихся российских школ обращаются к ним постоянно.

«Чаще всего школьники списывают задания по иностранному языку (45%), физике (38%) и математике (37%). Чуть меньше респондентов пользуются готовыми решениями для заданий по геометрии (32%) и химии (30%). Русский язык периодически списывает каждый четвёртый школьник (25%), а историю — почти каждый пятый (18%)», — уточнили в Skysmart.

Ученики российских школ также рассказали, что чаще всего вынуждает их обращаться к помощи сборников готовых решений.

Так, 23% школьников заявили, что списывают задания, потому что определённый предмет им «неинтересен или не нужен».

Ещё 20% опрошенных отметили, что пользуются ГДЗ «для самопроверки». При этом 16% респондентов признались, что обращаются к решебникам, «потому что не понимают условия задания и то, каким должен быть результат».

Ранее сообщалось, что, по данным мониторингового исследования TIMSS, проведённого Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA, школьники из Москвы вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания.

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