Для поступающих в вузы предложили организовать дополнительные занятия

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил организовать дополнительные занятия для выпускников 11-х классов после стабилизации ситуации с коронавирусом и возвращения школьников к очной форме обучения. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что многие школы были вынуждены перевести учеников на дистанционное обучение на фоне роста количества ежедневно выявляемых случаев COVID-19. В их числе оказались и учащиеся 11-х классов — будущие выпускники, для которых этот учебный год будет решающим в плане подготовки к поступлению в вузы.

При этом, как напомнил Сухарев, ранее проведённые опросы показали, что примерно половина школьников стали более положительно относиться к очному обучению после введения дистанционного формата. Около трети учащихся отметили, что при очном обучении педагоги преподают материал в более доступной и легко усваиваемой форме.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность после стабилизации ситуации с COVID-19 и возвращения школьников к учебному процессу в очной форме организовать для учащихся 11-х классов, вынужденных из-за ограничений продолжительное время учиться из дома, дополнительные бесплатные очные занятия по тем предметам, которые они планируют сдавать в качестве вступительных испытаний (для поступления. — RT) в вузы», — говорится в обращении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного обучения 6—11-х классов до 22 ноября.