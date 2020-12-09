Школьники из Москвы вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания

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Столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания, о чём свидетельствуют результаты мониторингового исследования TIMSS, проведённого Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA.
Школьники из Москвы вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Так, московские четвероклассники стали первыми в мире в естествознании, набрав 595 баллов. Для сравнения: такой же результат у Сингапура, а на втором месте Республика Корея. По математике наши школьники входят в пятёрку лидеров с 593 баллами, уступая лишь Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, ученики восьмых классов московских школ заняли четвёртое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами.

«При этом Москва лидирует в TIMSS со значительным отрывом от других европейских стран, а итоги по столице выше общероссийских», — добавила Ракова.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.

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