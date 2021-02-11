Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом людям

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы не переболевшим коронавирусом людям и оценил влияние коллективного иммунитета на вероятность заболевания COVID-19.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в лёгкой форме, либо в достаточно тяжёлой форме коронавирусной инфекцией», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Болибок отметил, что коллективный иммунитет важен для планирования противоэпидемических мероприятий.

По словам врача, не переболевшим коронавирусом людям необходимо соблюдать меры предосторожности

«Если человек не заразился, значит, он делал всё правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности. Сейчас уровень заболеваемости не нулевой, он достаточно высокий, полностью каналы передачи коронавирусной инфекции не исчезли», — сказал Болибок.

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