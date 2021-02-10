Кардиолог рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Нет однозначно полезных и вредных продуктов для сердца. Пища должна быть разнообразной, потому что ни в одном виде продуктов нет всего набора необходимых для организма веществ», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, здоровое питание — это не строгая диета, а разнообразный рацион с правильным балансом между различными компонентами.
Как отметила Погосова, главное правило — меньше соли и трансжиров.
Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский в беседе с URA.RU оценил возможные последствия пандемии коронавируса.