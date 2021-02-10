Кардиолог рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца

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Кардиолог, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца.
Кардиолог рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Нет однозначно полезных и вредных продуктов для сердца. Пища должна быть разнообразной, потому что ни в одном виде продуктов нет всего набора необходимых для организма веществ», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, здоровое питание — это не строгая диета, а разнообразный рацион с правильным балансом между различными компонентами.

Как отметила Погосова, главное правило — меньше соли и трансжиров.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский в беседе с URA.RU оценил возможные последствия пандемии коронавируса.

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