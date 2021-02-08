Кардиолог оценил возможные последствия пандемии
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«То, что значительно увеличится количество обращений по сердечно-сосудистым проблемам, совершенно точно», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его мнению, коронавирус может приводить к нарушению сердечного ритма, сердечной недостаточности и другим последствиям для здоровья.
Как считает Габинский, нужны специальные профилактические реабилитационные программы.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.