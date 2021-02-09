Диетолог дала рекомендации по питанию в утреннее время

Диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по питанию в утреннее время.

В беседе с Nation News она выразила мнение, что с утра вместо кофе нужно натощак выпить стакан горячей воды.

«В неё можно добавить сок лимона, чтобы ощелочить её. После этого через 20—30 минут можно приступить к завтраку, тогда ваш организм проснётся быстрее и будет готов к рабочему дню», — считает эксперт.

Дюваль также отметила, что на качество сна влияет само помещение, поэтому вечером нужно его хорошо проветрить.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы.