Эксперт рассказала о возможных последствиях COVID-19

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о возможных последствиях COVID-19.

«Чаще всего последствия, которые поражают сердце, сосуды и нервную систему: плеотропные изменения, которые затрагивают все органы», — цитирует эксперта НТВ.

В свою очередь, врач-ревматолог Фариза Чельдиева в беседе с Nation News отметила, что в зоне риска у большинства заболевших — лёгкие, поэтому акцент врачей прежде всего делается на их восстановлении.

«При сильном поражении в них могут сформироваться фиброзные изменения, для профилактики которых нужно максимально быстрое разрешение воспалительного процесса», — сообщила она.

Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.