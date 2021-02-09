Эксперт рассказала о возможных последствиях COVID-19
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- АГН «Москва»
«Чаще всего последствия, которые поражают сердце, сосуды и нервную систему: плеотропные изменения, которые затрагивают все органы», — цитирует эксперта НТВ.
В свою очередь, врач-ревматолог Фариза Чельдиева в беседе с Nation News отметила, что в зоне риска у большинства заболевших — лёгкие, поэтому акцент врачей прежде всего делается на их восстановлении.
«При сильном поражении в них могут сформироваться фиброзные изменения, для профилактики которых нужно максимально быстрое разрешение воспалительного процесса», — сообщила она.
Ранее директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог УрФО и Свердловской области, почётный кардиолог России доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский оценил возможные последствия пандемии коронавируса.