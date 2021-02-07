В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Выздоровели 229 пациентов.
В регионе продолжается вакцинация населения. Прививку от коронавируса сделали 23 648 жителей.
Также стало известно, что в Томской области зафиксировали 85 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.
Всего в регионе с начала пандемии заболели почти 28,9 тыс. человек. Выздоровел 26 141, в том числе 98 — за последние сутки.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.