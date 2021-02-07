В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тверской области выявили 183 случая инфицирования COVID-19. Общее число заболевших достигло 30 386.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Выздоровели 229 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация населения. Прививку от коронавируса сделали 23 648 жителей.

Также стало известно, что в Томской области зафиксировали 85 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе с начала пандемии заболели почти 28,9 тыс. человек. Выздоровел 26 141, в том числе 98 — за последние сутки.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.