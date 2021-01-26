Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

Короткая ссылка
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.
Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
  • Reuters

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно», — заявил Тотолян.

При этом эпидемиолог уточнил, что от вакцинации следует воздержаться при наличии признаков ОРЗ, например, температуры 37-38 градусов.

«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания... На фоне активной инфекции любая вакцинация противопоказана», — добавил Тотолян

Он призвал россиян не принимать решение о вакцинации самостоятельно, а довериться рекомендации врача — специалиста по вакцинопрофилактике.

Ранее Тотолян сообщил, что иммунитет после перенесённого коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить