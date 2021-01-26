Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
- Reuters
«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно», — заявил Тотолян.
При этом эпидемиолог уточнил, что от вакцинации следует воздержаться при наличии признаков ОРЗ, например, температуры 37-38 градусов.
«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания... На фоне активной инфекции любая вакцинация противопоказана», — добавил Тотолян
Он призвал россиян не принимать решение о вакцинации самостоятельно, а довериться рекомендации врача — специалиста по вакцинопрофилактике.
Ранее Тотолян сообщил, что иммунитет после перенесённого коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев.