В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии зафиксировали 97 случаев COVID-19. Выздоровел 121 заболевший.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперштаб.

Вакцинировались 5275 человек, из них 835 получили второй компонент вакцины.

Всего в республике выявили 26 129 подтверждённых случаев коронавируса.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге на COVID-19 проверились 25 942 человека. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную службу 122 поступило 4650 вызовов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России в марте.