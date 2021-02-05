Врач рассказала о способах повышения ослабленного иммунитета весной

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Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала о способах повышения ослабленного иммунитета весной.
Врач рассказала о способах повышения ослабленного иммунитета весной
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что если человек решит отправиться на море, то желательно, чтобы поездка заняла не менее двух недель.

«По возвращении — акклиматизация, хотя бы неделю посидеть дома. Поездка на море — всегда оздоровительный фактор и повышение иммунитета», — отметила Уклеина.

По её словам, ещё одним способом укрепить иммунную систему являются специальные лекарственные препараты, но решение по приёму нужно принимать индивидуально.

Как считает эксперт, прогулки не повысят иммунитет — они только создадут возможность здорового образа жизни.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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