Спортивный врач дал рекомендации по восстановлению после COVID-19

Доктор медицинских наук по спортивной медицине Сергей Матвеев дал рекомендации по восстановлению после COVID-19.

«Обычно начинают с лечебной физкультуры, она делится на несколько этапов. Если человек поправился, то возможен вариант либо амбулаторного этапа реабилитации, но нужно приходить в поликлинику, либо можно заниматься самостоятельно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нужно начинать тренировку постепенно и затронуть все группы мышц.

Как отметил Матвеев, главное — не перегружать себя.

«Многие считают, что чем больше сделают, тем лучше. На самом деле это не так», — сказал он.

Эксперт добавил, что при грамотной тренировке и грамотном тренере можно выйти на докоронавирусный уровень здоровья, если не было тяжёлых осложнений, но на это потребуется время.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.