Спортивный врач дал рекомендации по восстановлению после COVID-19
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- АГН «Москва»
«Обычно начинают с лечебной физкультуры, она делится на несколько этапов. Если человек поправился, то возможен вариант либо амбулаторного этапа реабилитации, но нужно приходить в поликлинику, либо можно заниматься самостоятельно», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, нужно начинать тренировку постепенно и затронуть все группы мышц.
Как отметил Матвеев, главное — не перегружать себя.
«Многие считают, что чем больше сделают, тем лучше. На самом деле это не так», — сказал он.
Эксперт добавил, что при грамотной тренировке и грамотном тренере можно выйти на докоронавирусный уровень здоровья, если не было тяжёлых осложнений, но на это потребуется время.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.