В Мурманской области медики из «красных зон» возвращаются в свои отделения

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В Мурманской области медработники из «красных зон» возвращаются в свои отделения.
В Мурманской области медики из «красных зон» возвращаются в свои отделения
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общий коечный фонд для пациентов с COVID-19 достигает 1405 мест, 35% оставались свободными в течение января.

«На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения», — заявили в штабе.

На 1 февраля свободный коечный фонд достигает 40%.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 16 643 случая коронавируса.

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