В Мурманской области медики из «красных зон» возвращаются в свои отделения
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Общий коечный фонд для пациентов с COVID-19 достигает 1405 мест, 35% оставались свободными в течение января.
«На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения», — заявили в штабе.
На 1 февраля свободный коечный фонд достигает 40%.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 16 643 случая коронавируса.