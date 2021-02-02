В Мурманской области медики из «красных зон» возвращаются в свои отделения

В Мурманской области медработники из «красных зон» возвращаются в свои отделения.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общий коечный фонд для пациентов с COVID-19 достигает 1405 мест, 35% оставались свободными в течение января.

«На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения», — заявили в штабе.

На 1 февраля свободный коечный фонд достигает 40%.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 16 643 случая коронавируса.