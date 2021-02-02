Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Самарой

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Состояние восьми пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области оценивается как тяжёлое, ещё три человека получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Самарой
  • РИА Новости

«Состояние трёх пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжёлом состоянии. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области погибли 12 человек.

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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