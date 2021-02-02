Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Самарой

Состояние восьми пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области оценивается как тяжёлое, ещё три человека получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

РИА Новости

«Состояние трёх пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжёлом состоянии. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области погибли 12 человек. В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.