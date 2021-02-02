Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Самарой
- РИА Новости
«Состояние трёх пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжёлом состоянии. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области погибли 12 человек.
В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.