В СК назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом под Самарой

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В качестве предварительной причины ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области рассматривается манёвр автобуса, сообщили в региональном главке СК России.
В СК назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом под Самарой
  • © РИА Новости

«По предварительным данным, автобус пошёл на обгон», — приводит сообщение ТАСС.

В результате ДТП погибли десять человек, ещё 14 пострадали.

По факту происшествия начата доследственная проверка.

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