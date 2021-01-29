В СК назвали возможную причину ДТП с микроавтобусом под Самарой
В качестве предварительной причины ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области рассматривается манёвр автобуса, сообщили в региональном главке СК России.
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«По предварительным данным, автобус пошёл на обгон», — приводит сообщение ТАСС.
В результате ДТП погибли десять человек, ещё 14 пострадали.
По факту происшествия начата доследственная проверка.
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