Шесть человек погибли в результате ДТП в Самарской области

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Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Самарской области.
Шесть человек погибли в результате ДТП в Самарской области
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, на 873-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о шести погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы», — сказал собеседник.

Ранее во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.

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