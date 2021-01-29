Шесть человек погибли в результате ДТП в Самарской области

Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Самарской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, на 873-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о шести погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы», — сказал собеседник.

Ранее во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.