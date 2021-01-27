Троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями во Владивостоке

Во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, пострадал водитель троллейбуса. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

«Полицейскими установлено, что троллейбус, двигавшийся в направлении улицы Русской, совершил столкновение с четырьмя автомашинами. Пассажиров в троллейбусе не было. В результате ДТП пострадал один человек — водитель троллейбуса. Специалисты оказывают ему медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные участники дорожного движения не пострадали.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Новосибирской области столкнулись сразу восемь автомобилей, погиб один человек.