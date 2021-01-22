В Новосибирской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей

В Новосибирской области столкнулись сразу восемь автомобилей, погиб один человек. Об этом информирует УГИБДД по региону.

«На 134-м км автодороги Р255 «Сибирь» водитель автомобиля Subaru Forester 1955 года рождения, следовавший со стороны Кемерова в направлении Новосибирска, при обгоне трёх транспортных средств совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигавшимся во встречном направлении», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ДТП попали ещё несколько проезжавших по трассе легковых и грузовых машин, в том числе УАЗ «Почты России» и грузовик, перевозивший автомобили.

В результате происшествия водитель Subaru скончался месте, а 19-летний водитель КамАЗа получил травму головы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля врезался в пять машин на светофоре.