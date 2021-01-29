Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Самарской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области, в результате которого десять человек погибли и ещё 14 пострадали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.

В сентябре телеканал «360» передавал, что три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП на трассе под Красноярском.