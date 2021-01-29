Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Самарской области

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области, в результате которого десять человек погибли и ещё 14 пострадали.
Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Самарской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.

В сентябре телеканал «360» передавал, что три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП на трассе под Красноярском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить