Число госпитализированных после ДТП под Самарой выросло до 13

Число госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

«В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22:00 (21:00 мск), в стационаре находятся 13 пациентов», — цитирует РИА Новости Беняна.

По его словам, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары. Мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в Сызранской центральной городской больнице.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области погибли десять человек, ещё 14 пострадали.

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.