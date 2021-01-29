Число госпитализированных после ДТП под Самарой выросло до 13

Короткая ссылка
Число госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
Число госпитализированных после ДТП под Самарой выросло до 13
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22:00 (21:00 мск), в стационаре находятся 13 пациентов», — цитирует РИА Новости Беняна.

По его словам, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары. Мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в Сызранской центральной городской больнице.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области погибли десять человек, ещё 14 пострадали.

В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить