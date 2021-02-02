Вирусолог рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19 с другой прививкой

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, автор книги «Вирусолог: цена ошибки», рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19 одновременно с другой прививкой.

«Рисков при нескольких вакцинациях подряд нет. По моим исследованиям, до трёх вакцин в одном стакане, так сказать, или одновременно — это то, что нормально выдерживается организмом», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, отметил эксперт, никто не будет ставить несколько вакцин одновременно. Как напомнил Чепурнов, врачи предлагают пациентам воздержаться от вакцинации в течение месяца после предыдущей прививки или какого-либо заболевания.

«После введения вакцины или антигена у любого живого организма в течение трёх недель развивается и выходит на пик иммунный ответ против того чужеродного белка, который ему ввели», — пояснил эксперт.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.