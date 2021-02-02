Вирусолог рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19 с другой прививкой

Короткая ссылка
Профессор вирусологии Александр Чепурнов, автор книги «Вирусолог: цена ошибки», рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19 одновременно с другой прививкой.
Вирусолог рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19 с другой прививкой
  • Reuters

«Рисков при нескольких вакцинациях подряд нет. По моим исследованиям, до трёх вакцин в одном стакане, так сказать, или одновременно — это то, что нормально выдерживается организмом», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, отметил эксперт, никто не будет ставить несколько вакцин одновременно. Как напомнил Чепурнов, врачи предлагают пациентам воздержаться от вакцинации в течение месяца после предыдущей прививки или какого-либо заболевания.

«После введения вакцины или антигена у любого живого организма в течение трёх недель развивается и выходит на пик иммунный ответ против того чужеродного белка, который ему ввели», — пояснил эксперт.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить