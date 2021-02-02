Роспотребнадзор рассказал об отравлении водой жителей Красноярска

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В Красноярске зафиксировано 53 случая отравления некачественной водой. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал об отравлении водой жителей Красноярска
  • РИА Новости

«По состоянию на 2 февраля среди жителей Октябрьского района города Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевшие находятся на амбулаторном лечении и связывают ухудшение самочувствия с некачественной водопроводной водой.

В настоящий момент Роспотребнадзор проводит исследование проб воды из водозабора «Гремячий лог», а также биоматериала заболевших.

Ранее стало известно, что с 9 по 18 января в медицинские учреждения дагестанского города Буйнакска обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. У них выявили острую кишечную инфекцию, причиной которой стала вода из общего водопровода.

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