Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Короткая ссылка
Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила пресс-служба городской администрации.
Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
  • РИА Новости

«Сегодня были выписаны все пациенты, отравившиеся водой. В течение трёх последних дней обратившихся с жалобами в больницу не поступало», — приводит РИА Новости сообщение.

С 9 по 18 января в медицинские учреждения города обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. У них выявили острую кишечную инфекцию, причиной которой стала вода из общего водопровода.

И. о. директора МУП «Буйнакскводоканал» арестован в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить