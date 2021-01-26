Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Сегодня были выписаны все пациенты, отравившиеся водой. В течение трёх последних дней обратившихся с жалобами в больницу не поступало», — приводит РИА Новости сообщение.

С 9 по 18 января в медицинские учреждения города обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. У них выявили острую кишечную инфекцию, причиной которой стала вода из общего водопровода.

И. о. директора МУП «Буйнакскводоканал» арестован в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения.





