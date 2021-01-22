И. о. главы «Буйнакскводоканала» арестован по делу о массовом отравлении

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Директор МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов арестован по делу о массовом отравлении.
И. о. главы «Буйнакскводоканала» арестован по делу о массовом отравлении
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил избрать в отношении Шарипова А.Ш. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 18 марта 2021 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы Советского районного суда Махачкалы.

Отмечается, что Шарипов, будучи исполняющим обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал», выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды потребителям из числа жителей Буйнакска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске 359 человек обратились к врачу в связи с отравлением.

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