В больницах Буйнакска после массового отравления остаются 10 человек

В больницах дагестанского Буйнакска после массового отравления остаются десять человек, 214 человек выписаны, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С момента вспышки отравления лечение в стационаре получили 224 человека. Уже выписаны 214 человек, оставшихся десятерых тоже выпишут в ближайшие дни», — приводит сообщение ТАСС.

Среди продолжающих лечение в больнице — трое детей.

«Их жизни ничего не угрожает, чувствуют они себя хорошо и готовятся к выписке», — рассказал представитель городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске в связи с отравлением к врачам обратились 359 человек, в том числе 251 ребёнок.

СК завёл уголовное дело по факту отравления людей. В рамках дела арестован директор «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии.