В больницах Буйнакска после массового отравления остаются 10 человек
- РИА Новости
«С момента вспышки отравления лечение в стационаре получили 224 человека. Уже выписаны 214 человек, оставшихся десятерых тоже выпишут в ближайшие дни», — приводит сообщение ТАСС.
Среди продолжающих лечение в больнице — трое детей.
«Их жизни ничего не угрожает, чувствуют они себя хорошо и готовятся к выписке», — рассказал представитель городской администрации.
Ранее сообщалось, что в Буйнакске в связи с отравлением к врачам обратились 359 человек, в том числе 251 ребёнок.
СК завёл уголовное дело по факту отравления людей. В рамках дела арестован директор «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов.
В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии.