В Госдуме предложили создать систему государственного бесплатного репетиторства

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам. Копия письма на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что, исходя из сложившейся практики и обращений родителей школьников, для успешной сдачи основного и единого госэкзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) часто требуются услуги репетиторов.

При этом подготовка учащегося к сдаче ОГЭ обходится в сумму не менее 60 тыс. рублей, а к сдаче ЕГЭ — не менее 100 тыс. рублей, что может позволить себе не каждая семья.

В связи с этим депутат предлагает создать единую электронную платформу для подготовки учеников к экзаменам на основе выдачи бесплатных сертификатов.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счёт государства номинальной стоимостью не менее 60 тыс. рублей для школьников, сдающих ОГЭ, и не менее 100 тыс. рублей для школьников, сдающих ЕГЭ», — говорится в тексте обращения.

Также парламентарий уточнил, что, согласно его инициативе, сертификат будет предоставлять право на подготовительные занятия по четырём предметам (два обязательных и два профильных) с обязательным включением психологической поддержки.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ» рассказал о планах проведения ЕГЭ в этом году.