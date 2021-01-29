Рособрнадзор назвал даты выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников

Рособрнадзор назвал даты государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для одиннадцатиклассников.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.

Также отмечается, что в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября 2021 года.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что выпускники школ, которые будут сдавать Единый государственный экзамен в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ в 2021 году.