Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ
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- РИА Новости
«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что приём заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля», — говорится в сообщении.
Как отмечается, основной период госэкзамена планируется провести с 31 мая по 2 июля, досрочный в этом году проводиться не будет.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что какие-либо изменения в задания ЕГЭ вносить не планируется.