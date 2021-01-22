Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ

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Выпускники школ, которые будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что приём заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основной период госэкзамена планируется провести с 31 мая по 2 июля, досрочный в этом году проводиться не будет.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что какие-либо изменения в задания ЕГЭ вносить не планируется.

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