В Минпросвещения сообщили о планах проведения ЕГЭ в этом году

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Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ» рассказал о планах проведения ЕГЭ в этом году.
В Минпросвещения сообщили о планах проведения ЕГЭ в этом году
  • РИА Новости

«В этом году принято решение: единый государственный экзамен пройдёт для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения», — заявил министр.

По его словам, выпускники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать только русский язык и математику.

Ранее Кравцов заявил, что какие-либо изменения в задания ЕГЭ вносить не планируется.

Также пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что выпускники школ, которые будут сдавать Единый государственный экзамен в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля.

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