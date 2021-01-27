В Минпросвещения сообщили о планах проведения ЕГЭ в этом году

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ» рассказал о планах проведения ЕГЭ в этом году.

«В этом году принято решение: единый государственный экзамен пройдёт для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения», — заявил министр.

По его словам, выпускники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать только русский язык и математику.

Ранее Кравцов заявил, что какие-либо изменения в задания ЕГЭ вносить не планируется.

Также пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что выпускники школ, которые будут сдавать Единый государственный экзамен в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля.