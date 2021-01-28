В Госдуме прокомментировали ситуацию с ЕГЭ-2021

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

«С учётом сложной эпидемиологической ситуации в этом году множество отличий проведения Единого государственного экзамена. Так, меняется срок проведения итогового сочинения — оно намечено на вторую декаду апреля», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила Тутова, также отменён досрочный период сдачи экзаменов. По словам депутата, не сдавшие ЕГЭ по уважительной причине смогут сдать его в июле.

«Помимо этого, выпускники прошлых лет смогут сдать экзамены в основной период — примерно с 31 мая по 2 июля 2021 года. Конечно, для допуска к ЕГЭ не придётся в обязательном порядке писать итоговое сочинение», — сказала Тутова.

Она добавила, что если результаты сочинения нужны для получения дополнительных баллов при учёте индивидуальных достижений, то будет возможность его написать.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.